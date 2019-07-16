أحلام تفتتح موسم السودة السعودي ثالث أيام عيد الأضحى

تحيي النجمة الإماراتية أحلام، حفلا غنائيا فى المملكة العربية السعودية يوم 13 من شهر أغسطس/آب المقبل ثالث أيام عيد الأضحى على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحية ضمن موسم السودة الأول في عسير، حسب اليوم السابع.

ونشرت أحلام صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور (انستجرام ) وعلقت عليها ( مرحبا هيل عد السيل في سودة عسير.. فنانة العرب تفتتح مهرجان سودة عسير.. تنتظركم وراح نرقص خطوة عسيرية ).

وتعود أحلام للمملكة مرة أخرى بعد أن أحيت حفلا غنائيا في عيد الفطر الماضي ضمن سلسلة حفلات وسهرات موسم عيد الفطر المبارك، وذلك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.