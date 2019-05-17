أحلام تهنىء أصالة بعيد ميلادها و تطلب منها السماح!

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على (تويتر)، وهنأت فيها الفنانة أصالة بعيد ميلادها، لتنهي بذلك الخلاف الذي حدث بينها وبين أصالة وانتهى بالصلح.

وكتبت أحلام، في تغريدة وجهتها إلى أصالة قائلة: (من كل قلبي كل عام وانتي بخير ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك كل عام وانتي أختي مهما حصل بيننا أنا من قلبي أحبك ومسامحتك وانتي سامحيني)، حسب موقع بوابة الأهرام.

يذكر أن الأزمة بدأت عندما هنأت المطربة أحلام أصالة بطرح أغنيتها الجديدة (بنت أكابر)، ولم ترد عليها أصالة.

وردت أحلام على أصالة وكتبت (أنتي تفتكرين إني انتظر منها أو من غيرها أصلا رد، أنا كتبت لها كفنانة فقط قدمت فن جميل).

من جانبها ردت أصالة، على تهنئة أحلام، بتغريدة قالت فيها: (شكراً ياحلومه على معايدتك وألف شكر إنّك سامحتيني ياأمّ قلبّ طيب وان شاءالله بنلتقى قريباً).