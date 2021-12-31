أحلام تهنىء زوجها بالعام الجديد بغاية الرومانسية

وجهت الفنانة أحلام، رسالة رومانسية لزوجها، احتفالا بالعام الجديد 2022 ، عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات.

وعلقت أحلام على الصورة كاتبة: (كني على نار استنى اللقى بك، تشعل حريقة داخلي لين أجيك.. قلبي وروحي وعيني عند بابك، أبغي طريقة أشوفك وألتقيك وأشوف عيونك الحلوة.. وأحس القلب من جوه، يدق بسرعة وبقوة).

جدير بالذكر أن أحلام تزوجت من بطل الرالي القطري مبارك الهاجري عام 2003، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء، هم (لولوة وفاطمة وفاهد).

يذكر أن آخر أعمال أحلام ألبوم (فدوة عيونك) الذي احتوى على 24 أغنية باللهجة الخليجية، ومنهم: فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك.