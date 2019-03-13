أحلام

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو أثناء تواجدها في عيادة التجميل التي تذهب إليها عادة في باريس، حيث أنها تستعين بطبيبها الخاص هناك قبل الحفلات الهامة دائمًا، فكانت العام الماضي قد أقدمت على نفس الخطوة قبل حفلها في الكويت.

وعلقت أحلام على المقطع الذي شاركته عبر حسابها على موقع إنستغرام وقالت: " أبي يشوفوني حلوة وجميلة مثلما أشوفهم حلوات وجميلات وقدوة في الجمال".

View this post on Instagram #4ever with NO1 @clinic.dr.dray &amazing #team ever @clinic.dr.dray A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Mar 11, 2019 at 12:44pm PDT

الجدير بالذكر أن حفل أحلام في السعودية سيكون يوم الخميس الموافق لـ21 من شهر مارس في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وكان قد سبقها إلى هناك الكثير من الفنانين مثل أصالة وكاظم وماجدة الرومي والعديد من الأسماء الأخرى الذين أحيوا حفلاتهم برعاية هيئة الترفيه العامة في السعودية.