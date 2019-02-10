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أحلام ليست مرغوبة في قطر، ونشطاء يطلقون وسم "غير مرحب فيها"..فما الذي حدث؟

أحلام ليست مرغوبة في قطر، ونشطاء يطلقون وسم "غير مرحب فيها"..فما الذي حدث؟
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