أحلام

على ما يبدو أن الفنانة الإماراتية أحلام، تواجه هذه الأيام عاصفة من الانتقادات والتعليقات السلبية على خلفية ما يحدث من أمور متعلقة بسياسات وخلافات بين دول الخليج، حيث تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعرضت لموقف محرج أثناء إحيائها لحفل زفاف في قطر.

وبحسب ما تم تناقله خلال الساعات الماضية، فكتب أحد القطريين أنه بمجرد دخول الفنانة الإماراتية إلى قاعة العرس، قام المدعوين بالمغادرة على الفور، والسبب هو أنها تتخذ موقفًا داعمًا لدول المقاطعة على حد تعبيره.

والمفاجئ هذه المرة أن الأمور تصاعدت وقام ناشطون قطريون بتدشين وسم #أحلام غير مرحب فيها في قطر"، وتم تداول صور للفنانة أحلام عبر موقع تويتر تظهر خلالها في الزفاف الذي كانت موجودة هناك لإحيائه، حيث انها ارتدت اللون العنابي، ليرد عليها أحد الناشطين ويقول لها: " العنابي ليس مجرد لون، ولكن إحساس ونبض في قلب كل قطري ومحب لهذا الوطن، أما أنت مع احترامي لك العنابي ما يليق إلا على من يحبه من القلب

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

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