أحمد إبراهيم لا يريد الإنجاب من أنغام ...تعرف على الأسباب

رد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بصراحة مطلقة عن سؤال يخص إنجابه من النجمة أنغام، وهل يخططان لهذه الخطوةولكن لديه ابنين هما مالك وعيسى ولا يرغب أن يكون له طفل ثالث، كما أن للفنانة المصرية نفس التفكير، فهي لديها عمر وعبدالرحمن، بحسب تصريحه لزهرة الخليج.

وأضاف أحمد إبراهيم أنه يرى لو أنجب من زوجته أنغام، ربما يكون لهذا أثر سلبي على زواجهما، لأنه يرى أنهما اجتمعا لكي يعوضا بعضهما البعض عن أمور عدة، ولا يرغبا أن يشغلهما أي شيء آخر.

ومن جهة أخرى، أكد أحمد إبراهيم في بث مباشر على (انستغرام) لمتابعيه، أنه لا ينزعج من التعليقات التي تقارن عمر أنغام بسن والدته، مشيراً إلى أنه يحب المرأة التي تحتويه، وزوجته الأولى كانت أكبر منه بعامين، قائلاً: (حد يبقى عنده أم حلوة كده في البيت) في إشارة منه إلى زوجته.

الجدير بالذكر أن زيجة أنغام وأحمد إبراهيم مازالت تقابل بالتعليقات القاسية، بعد أن أعلنت زوجته الأولى أنها لم تكن تعرف بزواجه وعلمته من الصحافة مثل الجميع، الأمر الذي جعلها تصر على الطلاق رسمياً خاصة بعد ظهورهما في عدة مناسبات وهما في رومانسية تامة.