أحمد السالم وملكة كابلي يثيران الجدل من جديد.. هل زيَّفا انفصالهما؟!

يعود من جديد ثنائي السوشيال ميديا الفاشونيستا السعودية ملكة كابلي والكويتي أحمد سالم ليكونا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصدهما معًا مجددًا رغم طلاقهما.

نشر أحمد السالم مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" أثناء تلقيه لقاح كورونا، وما فاجأ المعجبين سماع صوت الملكة كابلي في الخلفية، كما انتشر مقطع فيديو له ولطليقته يسيران إلى جانب بعضهما البعض.

وأثار هذا المشهد استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموا الثنائي بالكذب بشأن انفصالهما لحصد المزيد من الشهرة ولتصدر عناوين الصحف، وهو أمر نفاه أحد السالم في تصريح لاحق.



وخرج مشهور السوشيال ميديا مُعلقًا على الهجوم الذي تعرض له، وقال أنه من الطبيعي أن يلتقي بطليقته، كما قد تحتاجه في أمر ما وسيكون حاضرًا لخدمتها، فانفصالهما لا يعني أن تصبح عدوته، فهي أم لطفلته.

وأضاف أن لقائهما وارد الحدوث، فهما يعملان في مجال الإعلنات لذا اجتماعهما في إحدى الإعلانات وارد الحدوث، كما أنه لن يقدم على الطلاق، وتدمير حياته، وتغيير منزله وسيارته من أجل الشهرة.

وانهال رواد مواقع التواصل للتعليق على تبريرات السالم،وانقسموا بين مصق ومكذب، فكتب أحدهم ساخرًا: "الكويتي اذا بيشرح ويبرر مايخلص زي مسلسل الميراث ويرجع بكره مقطع وبعده مقطعين واقصد وكنت وقلت".

وعلَّق آخر: "حسافه شفت المقطع وقت صيام، ام قمور عادي تشوفها صدفه بس تمشي معاك والدنيا عيد من بعد الاذيه قدام العالم لا هني استفهام كبير".

وعلَّق آخر: "انا صراحه مقتنعه بكلامهم ومو مخبين شي لو مخبين شي ماطلع للعلن كذا وفيه ناس وعالم وعارفين ومتأكدين ان فيه احد بيصورهم يا انهم جالسين يتفاهمون وبيقررو يرجعون لبعض يا انها احتاجت يجيب لبنتها شي او تقابلو بالصدفه وسلمت عليه".

يذكر أن الثنائي أعلنا طلاقهما بعدما كشفت كابلي عن تعرضها للخيانة، من بعدها بدآ بفضح أسرار بعضهما البعض، إلا أنهما صدما الجمهور لاحقاً بعودتهما مجدداً بعد أن أحضرت كابلي لزوجها بوكيهات ورد ملأت الغرفة بها وأضافت أنها فهمت الموضوع بشكل خاطئ، لكن لم يستمر الموضوع حتى ينهي الثنائي زواجهما.







