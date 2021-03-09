ملكة كابلي تصدم الجمهور بأحدث ظهور بعد الطلاق.. تجميل أم اهتمام؟

شاركت مشهورة السوشال ميديا ملكة كابلي مجموعة صُور لها عبر حسابها في إنستقرام تعتبر الأولى من بعد طلاقها من الشاب الكويتي أحمد السالم.

وظهرت ملكة بلوك جديد كلياً سواء من ناحية الشعر أو المكياج وُصولاً للجسد الذي ظهر للعين المجردة كأنها خضعت لعمليات حت وبالتحديد منطقة الخصر، ونالت الصُور انتشار كبير ضمن تعليقات ربطت الموضوع بطلاقها وكان من بين هذه التعليقات: "هو الطلاق بحلي هيك"؟!

وتابع أخر "نفسي أفهم ليش كل البنات بعد الطلاق يزيد إهتماهم بحالهم ويحلوو"، كما أضاف آخر "من يوم ما اتطلقت صارت نفسيتها أحلى".

يذكر أن طلاق الثنائي كان قد وقع بشكل رسمي منذ أيام قليلة وتعرض وقتها طليق ملكة لهجوم شديد بعد أن شارك صُورة وثيقة الطلاق عبر حسابه الرسمي في سناب شات وارفقها بتعليق "الحمد الله على كل شي..الله يعوضني ويعوضها خير"!...وكان الهجوم من باب أن الأخير لم يحترم الخصوصية التي بينهما وأنه أحرجها وجرحها بفعلته التي لا مبرر لها حتى لو كان هنالك خلافات بينهم.

وتابعت كابلي بدورها حياتها بشكل طبيعي ولم تعر الموضوع أي اهتمام بعد الطلاق على عكس الهجوم الذي أطلقته بشكل غير مباشر عندما بادر أحمد بالرد على تعليق أحد المتابعين الذي جاء فيه "زوجتك حاضرة حفلة رابح صقر" ليرد أحمد بـ "أنا مش متزوج"، ومن بعدها شارك صُورة عبر حسابه جاء فيها "كل يوم يمر علي يخليني أحمد ربي على كل قرار اتخذته.. كل قرار خلاني اعز نفسي عن كل شي ما يشابهني ولا يمثلني"!!

وردت كابلي بفيديو جاء فيه "قصة من الخيال.. في واحد عايش حياته ويقوم بالكبائر بالأماكن المخصصة لها وعامل فيها الملاك قدام الناس وينتقد تصرفات علنية مثل التدخين وغيرها".

يذكر أنه منذ عدة أشهر كان قد حدث خلاف بين الثنائي كان سيصل للطلاق والسبب بحسب المتداول هو الخيانة، إلا أن ملكة اعتذرت من السالم بطريقة رومانسية عبر إرسال باقات متعددة من الورود الحمراء مع رسالة إعتذار حول ما بدر منها أو بالأحرى إتهامها له بالخيانة الزوجية.

علاقة أحمد وملكة انتهت بثمرة حُب واحدة وهي ابنتهما "قمر"، وسبق لـ أحمد أن تزوج سابقاً وله طفلة من زواجه الأول الذي لم يتطرق بالحديث عنه نوعاً ما إلا بعد أن هاجمه أحد نقاد الفن كونه لا يهتم بإبنته الأولى.

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