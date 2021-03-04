أحمد السالم يُحرج ملكة كابلي ويشارك وثيقة الطلاق وسط غضب جماهيري!

عاد خبر طلاق الثنائي مشاهير السوشال ميديا أحمد السالم وملكة كابلي لتصدر الحديث من جديد وبالتحديد بخبر طلاقهما.

وشارك أحمد السالم وثيقة الطلاق الرسمي عبر حسابه في سناب شات وارفقها بتعليق "الحمد الله على كل شي..الله يعوضني ويعوضها خير".

وهاجم الجمهور بدوره أحمد بتعليقات مختلفة كان من بينها: "كرهته من جد شو هل قله ادب کلشوی یطلع ویتکلم ع زوجته ویهینها انا مابی مره تطلع برا انا مابیه کذا هاذ شی یدل علی قلة رجوله الی فی وزین تطلقت منه ارتاحت فوق ماهی کلشی سوتله حتی شغل حطتله وصعدته".

وأضاف آخر "حرام عليه ينزل هيج شي للناس ويجرحها"..وكان هنالك تعليق "الله يرحم لما كانو الناس مستورين و لهالدرجة العلاقات صارت تافهة بالنسبة للناس"..وتابع أحدهم "كل شي صارو ينزلوه تفاهات".

يذكر أن حرب كلامية كانت قد بدأت منذ عدة أيام بين الثنائي كانت بدايتها من جهة أحمد السالم الذي رد على تعليق إحدى المتابعات الذي جاء فيه "زوجتك حاضرة حفلة رابح صقر" ليرد بـ "أنا مش متزوج"، ومن ثم شارك صُورة عبر حسابه في انستقرام جاء فيها "كل يوم يمر علي يخليني أحمد ربي على كل قرار اتخذته.. كل قرار خلاني اعز نفسي عن كل شي ما يشابهني ولا يمثلني"!!

وأثارت تلميحات أحمد غضب ملكة التي لم تلتزم الصمت ورد بطريقتها من خلال فيديو جاء فيه "قصة من الخيال.. في واحد عايش حياته ويقوم بالكبائر بالأماكن المخصصة لها وعامل فيها الملاك قدام الناس وينتقد تصرفات علنية مثل التدخين وغيرها".

تعليق ملكة فتح التساؤلات مجدداً حول سبب طلاق الثنائي الذي رُبط بشكل مباشر بالخيانة خاصةً أنها ليست المرة الاولى التي ينفصل بها الثنائي، إذ كانت ملكة قد اتهمت أحمد بالخيانة سابقاً إلا أنها تصالحا بعدها من خلال إهداء زوجها بوكيهات من الورود ملأت المنزل.

يذكر أن أحمد كان متزوج سابقاً وله طفلة من زواجه الأول، وفضح الأمر بعد أن شارك الناقد ياسر الفيصل منشور ينتقد فيد حركات ملكة وأحمد واللذين يتعمدان إثارة الجدل من خلال أخبار انفصال مزيفة كان آخرها منذ يومين تقريباً.

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