بعد صورتهما معا: أحمد السعدني يحسم أمر علاقته بدرة

أحمد السعدني يحسم أمر علاقته بدرة

رد الفنان أحمد السعدني بكل وضوح على طبيعة علاقته بالفنانة درة، وذلك على إثر صورتهما التي أحدث ضجة على (انستجرام)، حيث ظهر وهو يحتضنها ويعايدها بعيد ميلادها.

أحمد السعدني نفى وجود أي علاقة عاطفية مع درة، مشيراً إلى أنه نشر صورتهما معا جاء بمناسبة عيد ميلادها، الذي كان يوافق يوم 13 يناير /كانون الثاني وكتب لها تهاني مثل باقِ النجوم، حسب موقع مجلة ليالينا.

وشدد أحمد السعدني على صداقته القوية مع درة، مضيفاً أن الصورة التي جمعتهما ونشرها عادية ومن يرى عكس ذلك فالمشكلة لديه.

كان أحمد السعدني أشعل موقع (انستجرام) مع نشره صورة معايدته على درة، حيث ظهر وهو يحتضنها وكتب لها كلماته في هذه المناسبة، وبسبب هذه اللقطة تساءل البعض هل بينهما قصة حب؟