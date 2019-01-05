أحمد السعدني

كشف الفنان المصري الشاب أحمد السعدني عن تلقيه عرض عالمي للعمل في فيلم، وأوضح السعدني من خلال تغريدة عبر حسابه الخاص في تويتر، أنه كان متأكدًا بانه سيصل يومًا ما للعالمية، وأضاف بانه وخلال تواجده في أمريكا اقترب منه شخص ليتأكد بانه من مصر، فأكد له السعدني الأمر، وقال له الشخص بانه منتج ويبجث عن نجوم شباب من مصر.

واستطرد السعدني قائلًا بانه سأل هذا الشخص عن كيفية معرفته بأنه فنان، ليجيب هذا الشخص أنه لم يعرف بانه فنان، إلا ان الطلب زاد على المصريين بسبب اللاعب المصري العالمي محمد صلاح.

وهنا سأل السعدني عن السيناريو من أجل قرائته ليجيبه هذا الشخص أن الفيلم ليس له سيناريو، وأن الفيلم عبارة عن فيلم إباحي يتم تصويره في 4 أيام.

ليضيف السعدني ساخرًا: "هو الواحد يجيب الصحة لـ 4 أيام منين"، وتفاعل الجمهور مع الحادثة وغلب طابع السخرية على هذه التعليقات.