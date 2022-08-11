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أحمد السعدني يحيي ذكرى وفاة طليقته و أم أولاده بكلمات مؤثرة

سهير العابد

سهير العابد

منشور 11 آب / أغسطس 2022 - 02:05
أحمد السعدني و عائلته
أحمد السعدني و عائلته

أحيا الفنان المصري أحمد السعدني، ذكري وفاة طليقته، التي وافتها المنية منذ 3 سنوات، وذلك من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، بكلمات مؤثرة.

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وقال السعدني: (٣ سنين بحاول مفتكرش اليوم ده و لا اجيب سيرته لإن باختصار هو اسوأ يوم في عمري بس لو حد حيدعيلك دعوه حلوه بسببي يبقي كتر خيره الله يرحمك يا انضف و اطيب قلب).

و فنيا، شارك السعدني في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل (بطلوع الروح)، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه. المسلسل  ضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، وعادل كرم، وهو من تاليف محمد هشام وإخراج كاملة أبو ذكرى.

كلمات دالة:أحمد السعدنيبطلوع الروح

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