أحمد السعدني يحيي ذكرى وفاة طليقته و أم أولاده بكلمات مؤثرة

أحيا الفنان المصري أحمد السعدني، ذكري وفاة طليقته، التي وافتها المنية منذ 3 سنوات، وذلك من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، بكلمات مؤثرة.

وقال السعدني: (٣ سنين بحاول مفتكرش اليوم ده و لا اجيب سيرته لإن باختصار هو اسوأ يوم في عمري بس لو حد حيدعيلك دعوه حلوه بسببي يبقي كتر خيره الله يرحمك يا انضف و اطيب قلب).

و فنيا، شارك السعدني في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل (بطلوع الروح)، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه. المسلسل ضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، وعادل كرم، وهو من تاليف محمد هشام وإخراج كاملة أبو ذكرى.