أحمد السعدني يكشف عن الحالة الصحية لوالده الفنان صلاح السعدني

كشف الفنان أحمد السعدني، عن الحالة الصحية لوالده الفنان القدير صلاح السعدني، والذى تطاله شائعات الوفاة من وقت لآخر.

وقال أحمد السعدني، خلال استضافته في برنامج (Theinsiderar): (والدي بخير وبصحة جيدة وزي الفل).

وأوضح أحمد السعدني، أن شائعات وفاة والدي التى تنتشر من حين لآخر، أمر بالتأكيد مزعج للعائلة، ولكن بعد فترة قررنا ألا نلتفت لمثل هذه الشائعات، ولا نهتم بالرد عليها.

وأشار أحمد السعدني، إلى أن السوشيال ميديا السبب الرئيسي في خروج مثل هذه الشائعات ولذلك أراها أمر غير إيجابي وأصبحت أتعامل معها بالتجاهل، حسب موقع صدى البلد.