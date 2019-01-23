أحمد السقا يتقاضى الاجر الأعلى في رمضان المقبل...تعرف على أجره

أحمد السقا

كشفت تقارير صحفية مصرية أن الممثل المصري أحمد السقا سيتقاضى أعلى أجر بين الممثلين المصريين المشاركين في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

ومن المقرر أن يحصل السقا على 36 مليون جنيه مصري اي ما يعادل المليوني دولار مقابل مشاركته في مسلسل الجديد(ولد الغلابة)الذي سيعرض في رمضان المقبل على قناة MBC، في وقت لن يستطع أي ممثل آخر ان يتخطى هذا المبلغ في رمضان المقبل بسبب البروتوكول الموقع مؤخراً بين القنوات الفضائية والذي يلزم القنوات كافة بعدم شراء أي مسلسل درامي تتعدى قيمته 70 مليون جنيه كحد أقصى، حسب موقع الفن.

يذكر ان مسلسل (ولد الغلابة) من بطولة أحمد السقا، مي عمر، إنجي المقدم، إدوارد، وإخراج محمد سامي.