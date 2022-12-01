أحمد السقا يعود الى المسرح بـ(سيدتي الجميلة) لفؤاد المهندس

بعد غياب دام 19 عاماً وتحديداً من تقديمه مسرحية (كدا أوكيه)، يستعد النجم أحمد السقا لعرض مسرحية (سيدتي الجميلة) في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

و تعد مسرحية (سيدتي الجميلة) و احدة من اشهر أعمال المسرح المصري، وهى أحد روائع روائع الكاتب المسرحي العالمي برنارد شو، وقدمها فؤاد المهندس وشويكار سابقاً عام 1969، فيما يعيد السقا تقديمها مرة أخرى برؤية جديدة كتب لها المعالجة الدرامية أيمن بهجت قمر ومن إخراج حسن عبد السلام.

يشار الى ان مسرحية (كده أوكيه) من تأليف أحمد عفيفي وإخراج سمير العصفوري وشارك في بطولتها احمد السقا ، منى زكي، هاني رمزي، ياسمين عبد العزيز، و شريف منير.