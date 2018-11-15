أحمد السقا

قرر الفنان المصري احمد السقا العودة إلى المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل، وبعد غيابه العام الماضي يعود السقا في موسم 2019، من خلال مسلسل يحمل إسم "البريمو".

ومن المقرر ان يقدم السقا في هذا العمل شخصية صعيدية وسيبتعد عن الأكشن، ويعالج من خلال احداثه قضية اجتماعية تُطرح لأول مرة في الدراما المصرية، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب السقا كل من الفنانة مي عمر، والفنان مجمد ممدوح، بالإضافة للفنانة القديرة صفاء الطوخي، والفنان إدوارد وكمال أبو رية.

وعلى صعيد السينما يستعد الفنان المصري أحمد السقا للمشاركة في فيلم جديد سيحمل إسم "ترانيم إبليس" من بطولة النجمة منى زكي، والنجم مصطفى شعبان، خالد النبوي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد نادر جلال.

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