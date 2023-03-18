أحمد السقا يدخل السباق الرمضاني 2023 متأخرًا في "حرب".. هل حل بديلًا لـ يوسف الشريف؟

دخل النجم المصري الشهير "أحمد السقّا" الى السباق الدرامي الرمضاني لعام 2023 في اللحظات الاخيرة، وشكل الإعلان عن تواجده في رمضان مفاجأة للجمهو.

تفاصيل مسلسل أحمد السقا الجديد "حرب"

تعاقد النجم المصري "احمد السقّا" في اللحظات الأخيرة لبطولة مسلسل "حرب" والذي سيعرض خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان القادم.

وبحسب التفاصيل المتداولة فإن المسلسل الذي بدأ العمل عليه متأخرًا جدًا سيكون من 10 حلقات فقط، وسيعرض بعد مسلسل "الكتيبة 101" المكون من 20 حلقة فقط للنجم عمرو يوسف.

وبدأ طاقم التصوير العمل سريعًا حتى يكون المسلسل جاهزًا للعرض في العشرة الأخيرة من رمضان، وتخوفًا من وقوع أي مفاجآت، ونشر احمد السقا البوستر الرسمي للعمل الذي ظهر فيه إلى جانب الفنان محمد فراج.

وتفاعل الجمهور مع دخول السقا في الموسم الرمضاني بهذا الشكل، وأشار عدد كبير إلى أن البوستر تم العمل عليه بشكل سريع مع تخوفهم بان يكون المسلسل أيضًا بجودة قليلة بسبب البدء بالعمل عليه متأخرًا والسرعة التي سيتم تنفيذ التصوير والمونتاج بها.

هل حل أحمد السقا بديلًا للنجم يوسف الشريف

أشارت بعض المصادر خلال الفترة الماضية أن مسلسل حرب عرض في البداية على النجم المصري يوسف الشريف الذي يغيب عم الموسم الدرامي الرمضاني 2023، إلا أن النص لم يحظى بإعجابه ورفض العمل.

فيما لم يتم تأكيد او نفي هذه الأخبار لكنها زادت من تخوف الناس لتسرع السقا بقبول المسلسل من أجل التواجد فقط في الموسم الرمضاني.

أحمد السقّا في رمضان 2022

يشار بان النجم المصري "احمد السقّا" قد شارك في مسلسل "الاختيار 3" خلال شهر رمضان الماضي 2022 والذي كان من بطولة كريم عبد العزيز واحمد عز واحمد مكي وياسر جلال وغيرهم من النجوم.