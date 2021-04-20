أحمد الشقيري يلهم الكثيرين للتبرع بأعضائهم.. "عشان تتبرع ما ياخذ منك غير دقيقتين"

عرضت الحلقة الجديدة من برنامج "سين" للإعلامي السعودي أحمد الشقيري والتي تتطرق فيها لقضية التبرع بالأعضاء ومدى أهمية المسألة لأولئك الذين ينتظرون على قوائم الانتظار للحصول على حياة جديدة.

خلال الحلقة التي وصفت بالأهم إلى الآن، أوضح أحمد الشقيري إلى أن التبرع بالأعضاء يخلق الحياة من الموت ويخلق الأمل من الألم، ويخلق هدية من الخسارة.

وشارك الشقيري تفاصيل عملية نقل كبد من جسد أب لابنه أجريت في مستشفى فيصل التخصصي في كل تفاصيلها، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المركز الثالث عالميًا لأكثر الدول تبرعًا للأعضاء بعد كلٍ من كوريا الجنوبية وتركيا.



ويبدو أن الحلقة أثارت حماسة وتعاطف المتابعين الذين سارعوا إلى التسجيل في موقع تبرع الأعضاء في السعودية، إذ نشر الشقيري تغريدة عبر حسابه على تويتر يكشف فيها تفاعل الشعب السعودي، جاء فيها: "موقع التبرع بالأعضاء علَّق من الضغط ما شاء الله.. ان شاء الله يصلحوه قريب، الحمد الله الناس فيها خير".

موقع التبرع بالأعضاء علٌق من الضغط ماشاءالله 🤦🏽. ان شاء الله يصلحوه قريب.

الحمدلله الناس فيها خير — أحمد الشقيري (@shugairi) April 19, 2021



وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإبداء إعجابهم بالحلقة الملهمة، فعلَّقت إحداهن: "شكراً لك أستاذ أحمد أن جمعت أولادي على برنامج مهم و هادف مع كل البرامج التي قدمتها و ستقدمها شكراً لك".

وكتب آخر: "بعد الحلقه قررت بوصيتي اتبرع بجميع اعضائي عساني افيد اشخاص بعد وفاتي ."

وقال أحد المتبرعين بأعضاءه: "حلقه جميله ما توقعت ان التبرع بالاعضاء كذا وعشان تتبرع ما ياخذ منك غير دقيقتين".



وتحدَّثت أخرى عن تجربتها، فكتبت: "اشوف الحلقه و عيوني مليانه دموع، كم انا فخوره بنفسي، الحمدلله اختارني ربي لذا الفضل.. قبل ٤ شهور متبرعه بجزء من كبدي".

اشوف الحلقه و عيوني مليانه دموع 😭😭

كم انا فخوره بنفسي 😭😭😭😭

الحمدلله اختارني ربي لذا الفضل ♥️

قبل ٤ شهور متبرعه بجزء من كبدي😭♥️ — ءمل (@_amlq) April 19, 2021



