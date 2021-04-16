أحمد الشقيري يُفقد الجمهور عقله بسبب صُوره عارياً الصدر!

الإعلامي السعودي أحمد الشقيري أصبح رمز من رموز البرامج الرمضانية والذي ينتظره الأغلب كل سنة بحماس كبير بسبب طبيعة البرامج التوعوية التي يقدمها.

بعد انقطاع لسنوات عاد أحمد للشاشة مجدداً ببرنامج يحمل اسم "سين" وكان قد نشر الشقيري عبر حسابه على موقع "إنستغرام" مقطع ترويجي لبرنامجه منذ أيام وجاء فيه "عندما نمشي في هذه المسيرة نعرف أنه طريق وطريق الكل لازم يشارك فيه، التحسين لا يحصل بضغطة زر، الصورة لا تتكلم عن كم سنة استغرقهم الأمر".

البرنامج يتطرق للمشاريع التي نفذتها الشركات السعودية في مناطق مختلفة من المملكة، ما بين مشاريع طواحين الهواء ومشاريع بناء مختلفة، ومناظر طبيعية، ومغامرات حماسية.

الإعجاب الكبير بـ الشقيري لم يقتصر على طبيعة المادة التي يقدمها بل وصل الأمر إلى الإعجاب الشخصي به من ناحية شخصيته والطبيعة الجسدية، إذ تم أمس تداول صُور له من البرنامج بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي.

الصُور أظهرت الشقيري وهو يستعد للسباحة وكان عارياً من منطقة الصدر كما هو المعتاد عند أي شخص يرغب بالسباحة أو الغوص وكانت تعليقات الجمهور طريفة ومليئة بالإطراء والتي منها:

"يا ويل ام الزيييييييييييييييين واحد أحمد الشقيري بالله"..وتابع آخر "الوسيم بشدة أحمد الشقيري"..وأضاف آخر "اجمل ذكر شافته عيني"...وجاء في أحد التعليقات "اللهم اني صائمه"

يذكر أن الشقيري تزوج مرتين وحصل الطلاق مع الأولى وهو متزوج الآن من السعودية رولا دشيشة، أنجب الثنائي طفلين هما يوسف وإبراهيم، ويملك بجانب نشاطه الإعلامي مشروعًا تجارياً خاصاً به ينفق منه على نفسه وعلى أسرته في بيع الأدوات المنزلية بالإضافة إلى أعماله الدعوية والتطوعية.

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