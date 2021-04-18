سيف نبيل بإطلالة جريئة مُثيرة للسخرية.. والمتابعون: "لن تصبح أحمد الشقيري"!

أثار الملحن والمغني العراقي سيف نبيل سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو له على متن يخت بإطلالة جريئة نوعًا ما .

نشر سيف نبيل عبر حسابه على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو أثناء قيادة يخته الفاخر، لكن ذلك لم يلفت أنظار متابعيه، بل ما لفتهم إطلالته الجريئة، حيث ارتدى قميصًا أبيض دون أكمام مستعرضًا عضلاته ووشمه الضخم، بالإضافة إلى شورت قصير للغاية.



وقد أشار البعض أن ظهوره بهذا المظهر ما هو إلَّا رغبة منه في تصدر الترند والسير على خطى المؤثر الاجتماعي السعودي "أحمد الشقيري" الذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بسبب جسده الرياضي خلال إحدى حلقات برنامجه الرمضاني "سين".

وبالتأكيد، لم يتمكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي السكوت على ما رأوه، فكتب أحدهم: "لن تصبح أحمد الشقيري".

وأكَّدت أخرى الاختلاف بين سيف نبيل وأحمد الشقيري، وكتبت: "شتااان مابينهما".

وعلَّقت إحداهن على ملابسه القصيرة بسخرية: "ماعنده ملابس يلبس لو يحب انطي مال ابوية".

وكتب آخر: "من فوق سيف نبيل ومن تحت نبيله عبيد"، وعلّقت إحداهن "شكل سروالو تغرق في البحر وينتظر انو ينشف".