أحمد العوضي يخرج عن صمته بخصوص انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

رد الفنان أحمد العوضي على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول انفصاله بالطلاق عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر أحمد العوضي عبر حسابه على (إنستغرام) صورة تجمعه بزوجته، وكتب معلقا عليها : (مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي بحبك).

كما نشر العوضي توضيحا آخر لجمهوره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) جاء فيه : (انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي اي زوجين طبيعيين .. وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي اي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه، فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك، واللي بيني وبينك اكبر بكتير من اي خلاف اوكلام فاضي).

وشهدت الساعات الماضية انتشار أنباء عن انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، إلى جانب انتقادات متبادلة بين ياسمين وشقيقها وائل عبد العزيز، الذي أعلن تضامنه معها في مرضها، لترد باتهامه ببيعها مقابل الحصول على سيارة مرسيدس، وهو ما رفضه الأخير ليهاجمها، قبل أن يحذف الشقيقان رسائلهما السلبية.

من ناحية أخرى أصدر مكتب أشرف عبد العزيز، محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز، بيانا إعلاميا حذر فيه من نشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة.