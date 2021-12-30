أحمد الفيشاوي و ندى الكامل ينفصلان

أعلنت ندى الكامل انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد الفيشاوي وذلك بعد زواج استمر 4 سنوات. و أكدت ندى الكامل الخبر المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لراديو (إنرجي).

وكان منشورا يحمل اسم ندى الكامل انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن حسابها خاص، جاء فيه: (من امرأه قلبها هلك وانطفأ..أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري...وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في أحلك أوقاتنا..سأفتقدك كصديق كثيرا).

واستكملت (الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد إني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحيه لكي ترتاح..ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس...وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة ...ولكن...وإحقاقا للحق ...لقد أعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر ...سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمني أن تكمل ما بدأناه سويا..وأن تنتبه لنفسك كثيرا..لقد كنت أمانة أرسلها الله لي..ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها).

و تابعت: (اللهم فرحه لا حزن بعدها...اللهم أبدل خوفي طمأنينة ...وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها ..وأعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب..إنها خطوطي الحمراء يا صديقي).

بدوره أعلن ألفي الألفي شقيق الفنانة سمية الألفيإن الانفصال تم منذ أسبوع تقريبا ورفض الحديث عن أسبابه، قائلا: (الطلاق وقع لأسباب شخصية تخص أحمد وندى ومش هتكلم فيها).