أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده بحضور زوجته ندى الكامل ووالدته وشقيقه (صور)

أحمد الفيشاوي وزوجنه ندى الكامل

شارك النجم المصري أحمد الفيشاوي صورًا من أجواء احتفاله بعيد ميلاده الـ38 والذي كان بحضور زوجته ندى الكامل، وأيضًا تواجد شقيقه عمر ووالدته سمية الألفي التي يعد هذا الظهور الأول لها منذ فترة طويلة جدًا.

وقام أحمد الفيشاوي بمشاركة صورة رومانسية مع زوجته من الاحتفال العائلي، وترك تعليقًا على اللقطات قال فيها: "احتفال بعيد ميلادي مع الناس القريبين لقلبي" مع وضعه "إيموجي" قلب حب، كدليل على محبته العميقة لعائلته.

وكان الفيشاوي قد أثار الجدل بشكل كبير خلال الفترة الماضية، واستطاع أن يجذب الأنظار له ولزوجته ندى الكامل، وذلك من خلال عدة فعاليات تواجدوا فيها وآخرهم مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان الإسكندرية.

ويعود سبب انتشار اسم الفيشاوي وزوجته ندى الكامل في الفترة الأخيرة إلى قبلته الرومانسية لزوجته على السجادة الحمراء في أكثرمن مناسبة، مما دفع الجمهور لاستهجان تصرفه واعتباره تشبّهًا بتصرفات الغرب.

وفي ذات السّياق، كان والده فاروق الفيشاوي قد أعلن خلال حضوره لمهرجان الإسكندرية السينمائي بأنه مصاب بمرض السرطان، ووعد الجميع بأنه سيكون متواجدًا في الفعالية القادمة للعام المقبل وسيعود ليعلن مرة أخرى أمام الجميع أنه استطاع أن ينتصر على هذا المرض الخبيث.