أحمد الفيشاوي ينهمر بالبكاء في مهرجان الجونة و السبب...

نشر مهرجان الجونة السينمائي مقطع فيديو يرثي فيه عددا من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا هذه العام وكان من بينهم الفنان فاروق الفيشاوي.

ولم يتمالك الفنان أحمد الفيشاوي نفسه وانهمر بالبكاء عند عرض صورة والده ، وتحركت مشاعر الضيوف بسبب الصور التي صاحبت أداء الأغنية، حيث ظهرت صور النجوم الراحلين فاروق الفيشاوي وعزت أبوعوف وأحمد عبد الوراث، حسب موقع صدى البلد.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي أمس الخميس 19 سبتمبر/ايلول، في حضور سينمائي مصري وعربي وعالمي، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتي تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.