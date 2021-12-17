أحمد حاتم يؤدي مناسك العمرة

نشر الفنان أحمد حاتم على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي (إنستغرام) صورة له وهو يرتدي ملابس الإحرام بعد أن أدى مناسك العمرة وانهالت عليه التعليقات من أصدقائه وجمهوره للتهنئة والدعاء له، وذلك بعد حضوره مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية.

و فنيا، انضم الفنان أحمد حاتم إلى أسرة مسلسل (اخوال شخصية) للنجمة نيللي كريم والذي يكتبه إبراهيم عيسى ويخرجه ماندو العدل وينتجه جمال العدل، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022، ليكون ثالث المنضمين للعمل بعد شريف سلامة ووفاء عامر، فيما تواصل الشركة المنتجة إبرام التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

كما ويصور أحمد حاتم أيضا مسلسل (أنا وهي) تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، محمد الصاوي، ومقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.