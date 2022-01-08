أحمد حاتم يكشف عن إصابته بفيروس كورونا

كشف الفنان أحمد حاتم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع (فيسبوك) و (إنستغرام)، قائلاً : (إيجابي كورونا...الحمدلله على كل حال)، وما إن كتب ذلك حتى توالت عليه التعليقات من جانب محبيه ومتابعيه ممن دعوا له بالشفاء.

أحمد حاتم ينتظر طرح فيلمه الجديد (قمر 14) في دور العرض السينمائي خلال أيام، ويشارك في بطولته خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، كما يُعرض له حاليا حلقات مسلسل (أنا وهي) مع الفنانة هنا الزاهد والفنان أشرف عبدالباقي، إخراج سامح عبدالعزيز.