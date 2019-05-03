أحمد حلمي يبدأ تسجيل برنامجه الإذاعي الرمضاني (وش في وش)

واحدة من أولويات النجم أحمد حلمي في مسيرته الفنية، هي المسلسلات الإذاعية، فلا يمر موسم رمضاني واحد، إلا ويقدم فيه النجم أحمد حلمي مسلسل للإذاعة، والمفارقة أن جميع هذه المسلسلات تكون أمام نجمات كبار مثل منى زكي ومنه شلبي ودنيا سمير غانم وغيرهم.

أحمد حلمي يقدم هذا العام مسلسل إذاعي رمضاني جديد وهو (وش في وش)، حيث قام بتسجيل عددا من الحلقات لإذاعتها في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، حسب اليوم السابع.

ومن المقرر أن يقدم حلمي خلال الفترة المقبلة، فيلم (خيال مآتة) مع منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي، و تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي جديد لم يقدم من قبل، وأتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن النقاد والجمهور، لأنه يحتوى على وجبة فنيه دسمة .