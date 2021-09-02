أحمد حلمي يخوض السباق الرمضاني في رمضان المقبل

قرر الفنان أحمد حلمي أن يخوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال عمل جديد يقدمه مع قناة MBC.

وتعاقد أحمد حلمي خلال الأيام الماضية على مسلسل درامي جديد يبدأ تصويره في الفترة المقبلة ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022، حسب موقع مصراوي.

وكان حلمي يستعد لتصوير فيلمه الجديد (إكس)، ولكن توقف بسبب انشغاله في التحضير لمسلسله الجديد، الذي لم يستقر حتى الآن على اسمه.

ويعود أحمد حلمي للدراما بعد غياب حوالي 28 عامًا، منذ مسلسل (ناس ولاد ناس) عام 1993، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل (الجماعة)، وظهور خاص في مسلسل (الاختيار 2) والذي كان ظهور بسيط ولكن أحدث ضجة كبيرة.

يذكر أن أخر أعمال أحمد حلمي فيلم (خيال مآتة) عام 2019، وشاركه البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.