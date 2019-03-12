أحمد حلمي يشارك جمهوره صورة شقيقه الأكبر لأول مرة...هل يشبهه؟

أحمد حلمي

من المعروف عن الفنان المصري أحمد حلمي أنه لا يشارك الكثير من تفاصيل حياته الشخصية مع متابعيه، إلّا أنه مؤخرًا فاجأ الجمهور عندما نشر صورة جديدة تجمعه مع شقيقه الأكبر للمرة الأولى عبر صفحته الشخصية على موقع إنستغرام.

وترك نجم الكوميديا تعليقًا على الصورة قال فيه: " أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا في النظارة... أحلى حاجه أن يكون عندك أخ أكبر منك.. بيكون مش بس أخ.. بيكون صاحب كمان.. ياسلاااام .. يا ما خلاني أنزل أجيب عيش بداله.. هه.. يلا .. الكبير كبير برضه.. حبيبي يا خالوده

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy) on Mar 10, 2019 at 1:38am PST

على صعيد آخر، أعلن الفنان أحمد حلمي رسميا عن بدء تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم "خيال مآته"، وذلك عبر خاصية الاستوري، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، والفيلم من إخراج خالد مرعي، وتأليف عبدالرحيم كمال، ومن إنتاج وليد صبري.

ويشارك البرنس حاليًا في برنامج اكتشاف المواهب بالنسخة العربية ضمن لجنة التحكيم التي تضم أيضًا العميد علي جابر والفنانة اللبنانية نجوى كرم.