أحمد رافع عن فضيحته المسربة: "أنا رجل ما بعيبني شي"

بعد فضيحته المدوية، خرج الفنان السوري أحمد رافع عن صمته إزاء الفيديو المسرب الذي أظهره بطريقة مسيئة أثناء حديثه مع عشيقته "مريومة"، مشددًا على أنه مفبرك.

أحمد رافع يرد على الفيديو المسرب

وصرح لأحد الصحف السورية أنه تعرض للابتزاز قبل نشر الفيديو، إذ تواصل معه أحد الأشخاص السوريين المقيمين في ألمانيا، وطلب منه إرسال 10 آلاف دولار، لكنه بعدما رفض الرضوخ لأوامره قام بنشر الفيديو.

وأوضح أن الفيديو جرى فبركته من أجل النيل منه، وذلك نتيجة مواقفه الوطنية، مؤكدًا أنه "رجل لا يعيبه شيء"، مضيفًا: "فشرت تحط علي وحدة أنا مو سائل، أنا اسمي أحمد رافع واسمي أكبر منك ومن أمثالك".

وحول رد فعل زوجته، أوضح رافع إلى أنه غضبت كثيرًأ، واستهجن تسريب فيديو له بهذه الطريقة المخلة في هذا العمر، قائلًا: "بعد هذا العمر بدي أعمل هيك فيديوهات، زوجتي حزنت وغضبت وهي قريبة من الله، ولكن أرفض أكون ضحية لمثل هؤلاء، وأنا ذاهب إلى ألمانيا في وقت قريب وأتمنى رؤية الشاب الذي نشر الفيديو".



تسريب فيديو إباحي لـ أحمد رافع

ويأني رد رافع بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فاضح له يسيء فيه للشعب اللبناني وبعض من زملائه الفنانين، فضلًا عن إقدامه على أفعال خادشة للحياء وتلفظه بأوصاف قبيحة ومخلَّة بالأخلاق.

في الفيديو يتحدث رافع مع عشيقته "مريومة" بطريقة إباحية تتضمن على إيحاءات جنسية، ثم يتطرق للحديث عن خلافه بزميله الفنان العراقي أيمن رضا واصفًا إياه بأوصاف قبيحة، إذ قال: "أيمن رضا كتير وسخ وتافه.. وما حدا بيحبه.. حشاش وسخ.. شطافة بناية ما بيوفرها".

وأكَّد رافع أن رضا قبَّل يده طلبًا للمساح منه، بعد شتمه في بث مباشر، أنا بالنسبة لإلي مزح معي مزحة غليظة بمسلسل هوى بحري، لما مزح معي أنا دفشني عالمي قدام هاني الروماني الله يرحمه، أيمن زيدان قلو إدفشو لأبو محمد .. فركدت وراه بدي قوصو".

ولفت رافع إلى أن رضا حاول الاعتذار منه بعد أن عمل على فضحه خلال مقلب أعده له التيك توكر يمان نجار، إلَّا أنه رفض اعتذاره.

ولم يكتف رافع بالإساءة لزميله رضا، بل أهان الشعب العراقي مستخدمًا أقذر الصفات وأقبحها.

كما شن الفنان هجومًا حادًا على الشعب اللبناني، الذين عاش بينهم لمدة 16 عامًا، وقال: "حبيبي أنا عشت بلبنان 16 سنة.. كنت ساكن ببناية لايف أمريكان على المطار.. كنت عليش ملك.. كان معي 160 عارضة أزياء و3 نسوان إدرايات.. يعني كنت هارون الرشيد بوقتا".

وأضاف: "اللبنانيات واللبنانيين نسبة السحاق والطنطات عندن كتير عالية.. هاي مشكلة هاد الشعب.. هلق عم يتزوجوا بعضن الشباب".

