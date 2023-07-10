أحمد رافع وعشيقته مريومة في فيديو فاضح.. وأيمن رضا يتعرض للشتم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو فاضح للفنان السوري أحمد رافع، يسيء فيه للشعب اللبناني وبعض من زملائه الفنانين، فضلًا عن إقدامه على أفعال خادشة للحياء وتلفظه بأوصاف قبيحة ومخلَّة بالأخلاق.

تسريب فيديو إباحي لـ أحمد رافع

في الفيديو يتحدث رافع مع عشيقته "مريومة" بطريقة إباحية تتضمن على إيحاءات جنسية، ثم يتطرق للحديث عن خلافه بزميله الفنان العراقي أيمن رضا واصفًا إياه بأوصاف قبيحة، إذ قال: "أيمن رضا كتير وسخ وتافه.. وما حدا بيحبه.. حشاش وسخ.. شطافة بناية ما بيوفرها".

وأكَّد رافع أن رضا قبَّل يده طلبًا للمساح منه، بعد شتمه في بث مباشر، أنا بالنسبة لإلي مزح معي مزحة غليظة بمسلسل هوى بحري، لما مزح معي أنا دفشني عالمي قدام هاني الروماني الله يرحمه، أيمن زيدان قلو إدفشو لأبو محمد .. فركدت وراه بدي قوصو".

ولفت رافع إلى أن رصا حاول الاعتذار منه بعد أن عمل على فضحه خلال مقلب أعده له التيك توكر يمان نجار، إلَّا أنه رفض اعتذاره.

أحمد رافع يهين الشعب اللبناني والعراقي

ولم يكتف رافع بالإساءة لزميله رضا، بل أهان الشعب العراقي مستخدمًا أقذر الصفات وأقبحها.

كما شن الفنان هجومًا حادًا على الشعب اللبناني، الذين عاش بينهم لمدة 16 عامًا، وقال: "حبيبي أنا عشت بلبنان 16 سنة.. كنت ساكن ببناية لايف أمريكان على المطار.. كنت عليش ملك.. كان معي 160 عارضة أزياء و3 نسوان إدرايات.. يعني كنت هارون الرشيد بوقتا".

وأضاف: "اللبنانيات واللبنانيين نسبة السحاق والطنطات عندن كتير عالية.. هاي مشكلة هاد الشعب.. هلق عم يتزوجوا بعضن الشباب".

