أحمد زاهر ينجو من حادث سير (صورة)

تعرض الفنان أحمد زاهر لحادث، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، إذ نشر صورة لسيارته المحطمة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام)، مؤكدًا عدم تعرضه لإصابات جراء الحادث.

وعلق زاهر على الصورة قائلًا: (الحمد لله حتى يبلغ منتهاه الحمد لله قدر الله وماشاء فعل)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن الفنان أحمد زاهر انتهى من تصوير أكثر من نصف مشاهده ضمن أحداث فيلم (زنزانة 7) والذي يشارك في بطولته مع كل من الفنان نضال الشافعي ومنة فضالي وآخرين، حيث تواجد فريق العمل مؤخرا في الغردقة لتصوير عدد من المشاهد ومن المقرر استئناف تصويره خلال الأيام المقبلة في القاهرة .