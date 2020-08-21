أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاده بإعلان خطوبته على عارضة أزياء

أعلن الفنان أحمد سعد عن خطوبته لعارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي على (إنستجرام).

وكتب: (النهارده عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ .. عشان تاريخ يوم ميلادي هوا تاريخ يوم خطوبتي...حد فهم قصدي ايه ....؟)، حسب موقع صدى البلد.

ونشر الفنان أحمد سعد، صورة ومقطع فيديو قصيرا عبر خاصة القصص (ستوري) على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها برفقة خطيته علياء بسيوني.

يأتي ذلك بعدما ظهر الفنان أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وإن خطوبتهما ستكون في الشهر الجاري.

تمتلك علياء بسيوني، متجرًا لبيع الأزياء النسائية المستوردة، ويتردد عليه عدد من النجمات ويشترين ملابسهن منه.