أحمد سعد يرفض مقارنته بمحمد رمضان.. "أنا مطرب وهو مؤدي"

حلَّ الفنان المصري أحمد سعد ضيفًا في برنامج "كاربول كاريوكي" مع الإعلامي هشام الهويش، وتطرق لمواضيع شتى من بينها تشبيهه بمواطنه الفنان محمد رمضان.

أحمد سعد يرفض مقارنته بمحمد رمضان

رفض سعد مقارنته برمضان بسبب تشابه فيديوهات أغانيهما المصورة، إذ لفت إلى أنه مطرب أما الأخير مؤدي، وقال: "الناس بتحطني مع محمد رمضان في مقارنات بسبب تشابه الكليبات، ولكن مع احترامي لمحمد رمضان الناس كلها عارفه إنه مؤدي، وأنا أصلا مغني موسيقى عربية ومغني تراث.

وأضاف: "أنا حاولت أعمل حاجة جديدة، إني مش شرط عشان صوتي حلو وبغني مقدمش حاجات مودرن شبابية وألبس فاشون زي المطربين العالميين، ومحمد رمضان بيلبس فاشون، وعشان كنت في كليب وسع وسع صابغ شعري أبيض، ولابس سلاسل وعامل كمال أجسام شوية، والجهور بدأ يقارن مع رمضان بسبب الكليبات".

أحمد سعد يرغب بالتعاون مع بهاء سلطان ونانسي عجرم

وأبدى رمضان رغبته في التعاون مع مواطنه بهاء سلطان، رغم أنه ابتعد عن التلحين لزملائه الفنانين للانشغال بنفسه، مستثنيًا محمد حماقي الذي شدد على حبه له.

كما يوَّد التعاون مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وقال: "نفسي أعمل أغنية ساخنة لنانسي تولع الدنيا وهي قطقوطة وجميلة، وأعمل أغنية لإليسا فيها إحساس".

