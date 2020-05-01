أحمد سعد يطرح ألبوما دينيا بعنوان (يا رب)

طرح المطرب أحمد سعد ا ألبوما دينيا جديدا حمل اسم (يارب)، ويضم 8 أغنيات وأدعية دينية احتفالا بشهر رمضان المبارك، ويتعاون في الألبوم مع الشاعر محمد نبيل الشريف، والشاعر مرو مغربي، كما يتعاون مع الملحن كريم نيازي، وتوزيع الأغنيات للموزع محمد عاطف الحلو.

ويضم ألبوم (يارب) 8 أغنيات دينية هي زوار المقام، على الله وبس، مركب نور، عالم بحالي، مليون باب، طمعان في كرمك، سبع سموات، وهم من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازي وتوزيع محمد عاطف الحلو، وأما أغنية (ارزقني الثبات من كلمات مرو مغربي وألحان أحمد سعد وتوزيع محمد عاطف الحلو.