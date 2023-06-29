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أحمد سعد يطلق (الفلوس) و رقصة جديدة بمناسبة العيد

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 29 حزيران / يونيو 2023 - 12:22
أحمد سعد في اغنية (الفلوس)
أحمد سعد في اغنية (الفلوس)

البوابة- استكمالا لحالة النشاط الغنائي التي يعيشها الفنان أحمد سعد خلال هذا العام، والتي ظهر خلالها بعدة أغنيات ناجحة جماهيريًا كان آخرها أغنية (اختياراتي)، طرح سعد و بمناسبة عيد الأضحى المبارك  أغنية (الفلوس).

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أحمد سعد في اغنية (الفلوس)

أغنية (الفلوس) تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار مع ابتكاره رقصة مميزة على وقعها بطريقته الخاصة، يتوقع أن تصبح (تريند) على منصات السوشيال ميديا 

يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي  ألحان إيهاب عبدالواحد، و توزيع أحمد طارق يحيي، في حين أخرج الكليب عمر هلال.

 

 

كلمات دالة:أحمد سعد

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