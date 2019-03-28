أحمد سعد وسمية الخشاب

فاجئ الفنان أحمد سعد متابعيه عبر حسابه على موقع إنستغرام بإعلانه صباح يوم الخميس انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، حيث كتب بكل وضوح قائلًأ: " انا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب ...، اتمني لها السعادة والتوفيق وأتمني ربنا يقدرني علي الحب والعطاء لأغلي حاجة عندي ....، أولادي".

View this post on Instagram A post shared by AHMED SAAD (@ahmed_saad_official2018) on Mar 27, 2019 at 9:32pm PDT

وشكّل الخبر صدمة للبعض بسبب سرعة الإعلان عنه دون أي مقدمات، بينما كان الخبر مادة دسمة للتعليقات الساخرة والناقدة لبعض المتابعين، حيث كتب أحدهم لأحمد سعد قائلًأ: " دا ايه النشاط دا حد يطلق حد الساعه 7 الصبح!! طب اديلها فرصة تغسل وشها وتفوق".

وكان البعض قد تعجّب من الطريقة التي أعلن بها أحمد سعد عن طلاقه من سمية الخشاب وكأنه أمر طبيعي ومتوقع، والبعض خمن أن هذا الخبر غير صحيح وهو مجرد "كذبة نيسان" خاصة وأن شهر مارس في نهايته ولم يبقى شيء على بدء شهر أبريل.

يشار إلى ان أحمد سعد وسمية الخشاب قد تزوجا في أكتوبر عام 2017، بعدما انفصل سعد عن الفنانة ريم البارودي وخرج من زواج كانت فترته قصيرة جدًا، ولم يسبق أن حدث أي شيء بينهما يجعل البعض يعتقد أنهما من الممكن أن ينفصلا بهذه الصورة السريعة.