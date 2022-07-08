أحمد سعد يفاجىء متابعيه بلوك غريب و جريء

طرح الفنان المصري، أحمد سعد أغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل عنوان (وسع وسع)، وكان قد شوّق جمهوره لها على مدار الفترة الماضية.

أغنية (وسع وسع) رابع أغاني ألبوم أحمد سعد الجديد، من إنتاج شركة (مزيكا)، فهي من ألحانه، كلمات مصطفى حدوتة، توزيع وميكس وماستر إيهاب كلوبيكس، والكليب من إخراج إسلام هشام. وقد ظهر سعد في البوستر التشويقي للأغنية في لوك غريب، أثار دهشة المتابعين، حيث ظهر بشعر أبيض، وارتدى عقداً من اللولي، وهو من تصميم الستايلست، دينا نصير.

من الجدير بالذكر أن سعد قد طرح سابقًا، ثلاث أغنيات من ألبومه (وسع وسع)، وهم (عليكي عيون) من ألحانه وكلمات محمد شافعى وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو ، وتصدّرت الترند الأول في مصر، وجميع الدول العربية، وتخطت حاجز الـ 125 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على (يوتيوب).

وطرح أيضًا أغنية (بنادي عليك)، من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى فهد، وطرح أغنية (النفسية)، من كلمات صلاح مندي وألحان تامر كروان وتوزيع موسيقى طه الحكيم.







