أحمد سعد يكذب سمية الخشاب: (موضوع الطحال ده جاي منين؟!)

ردّ الفنان أحمد سعد، على اتهامه من قبل طليقته الفنانة سمية الخشاب، بالشروع في قتلها، بعدما اعتدى عليها وتسبب في فقدانها لطحالها.

وقال سعد خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج (الجمعة في مصر)، عبر شاشة (mbc مصر): (مش عارف موضوع الطحال ده جاي منين أو اتعمل إزاي، أنا أكبر من إني أوجه للناس وأقول إني عملت أو معملتش حاجة، وأكبر من إني أقول على حد إنه كاذب، لكن الأيام بتثبت الصادق من الكاذب)، حسب موقع هن.

وأضاف أنه لا يجب على الإنسان أن يحاول الدفاع عن نفسه إذا كان صادقًا، أو فضح الكاذبين، مشددًا على أن الأيام ستحدد الصادق والكاذب: (الحقيقة هتبان في يوم من الأيام).

وحول زواجه في وقت سابق من الفنانتين ريم البارودي وسمية الخشاب، قال سعد: (كل اختيار يناسب المرحلة، كل الناس اللي في العالم، لما بيخرج من أي موضوع بيبص عليه وبيضحك، الإنسان بيتطور، وأكيد هما كمان بيقولوا كده، وفي الآخر مفيش حد مظلوم، كل واحد بياخد على قد ما بيعمل، وفي الآخر بيكون في ربنا وهو العدل وفوق كل الناس، وكله بيتخيل إنه مظلوم، ل لكن ربنا مبيظلمش حد).