أحمد سعد يُحرج سمية الخشاب ويكشف تفاصيل لقائهما!

حالة سُخرية كبيرة تعرض لها الفنان المصري أحمد سعد وطليقته الفنانة سمية الخشاب بعد تداول صُور لهما من مسلسل "موسى".

الصُور المتداولة كانت من زواج شخصية سمية الخشاب من النجم محمد رمضان الذي يؤدي دور موسى، وقد طلب رمضان من أحمد سعد أن يطل بدور مُطرب الحفل وهو ما وافق عليه الأخير. مع تداول فيديوهات وصُور الحفل تحول الأمر إلى هجوم بين سمية وأحمد سعد وصل لطريقة لا أخلاقية بعد أن أقدم الأخير على مشاركة صُورة وًصفت بالبذيئة وجاء فيها تحديداً "المكنة الي نفسك تركبها أنا مخلص بنزينها"...وجاء الرد من سمية بمشاركة صُورة "قرون ذهبية" ومن بعدها علقت بـ "رزقة وجتله"!

أحمد أطل بمداخلة هاتفية وأوضح كواليس اللقاء مع سمية، إذ أكد أن العلاقة كانت جيدة ولم يحدث خلاف كما أشيع وأضاف أنه كان سوف يغضب من رمضان لو ما كان قد دعاه للحفل. سعد أيضاً تحدث عن انتشار الصُور بشكل كبير ووجه لطشة إلى سمية التي علقت حول تقاضيه أجر مالي مقابل ظهوره في الحلقة وأكد أنه لم يتقاضى أي أجر مالي مقابل ظهوره الخاص وأنه نفذ الأمر بطيب خاطر.

طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

يذكر أن المحكمة المصرية كانت قد أجبرت طليق الممثلة بدفع 500 ألف جنيه مصري أي ما يعادل الـ 31,806 ألف دولار أمريكي تحت إطار دعوى مؤخر الصداق التي رفعتها مؤخراً، كما ألزمت المحكمة أحمد سعد بدفع مصاريف القضية كاملةً. جاء القرار بعد إثبات الخشاب أنها لم تتقاضى مؤخرها من بعد الطلاق وبعد الإستماع للشهود أطلقت المحكمة المصرية قرارها الأولي بحق سعد.

هذه الصفعة الثانية التي وجهتها الخشاب لـ أحمد إذ أنه صدر قرار من المحكمة قبل فترة والذي جاء فيه بأن على أحمد أن يدفع 270 ألف جنيه مصري كنفقة متعة وطلاق لزوجته سمية، وبالتحديد قضت محكمة الأسرة بحصول خشاب على مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة قدرها 3 أشهر، ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهراً وبذلك يكون الإجمالى 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

وجاء قرار المحكمة بعد أن أثبتت سمية أنها تعرضت للأذى النفسي والجسدي على يد طليقها، كما أنها قدمت للمحكمة أوراق تثبت عدم حصولها على مستحقاتها المالية بعد أن رفض الطرفين التصالح وحل الموضوع ودياً. ووقتها شاركت سمية فيديو راقص على أنغام أغنية الفنانة العالمية "تايلور سويفت" فرحاً بعد أن تمكنت من كسب دعوى الخلع التي رفعتها ضد زوجها السابق الفنان أحمد سعد.

للمزيد من قسم الترفيه:

أمينة حاف وشقيقان يمثلان معاً في العمل...تعرفوا عليهما!

نانسي عجرم في الملعب العالمي كالعادة..وهذا ما حققته بصفتها الفنانة العربية الوحيدة!

محمد رمضان وسمية الخشاب بحوار جنسي على السرير في مسلسل موسى!