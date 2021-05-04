أحمد سعد يُهين سمية الخشاب بطريقة جنسية...والأخيرة ترد بقوة!

أخبار الفنانة المصرية سمية الخشاب ما تزال الحدث الأبرز منذ أمس بعد تداول صُورة لها بالفستان الأبيض من مسلسل "موسى" والذي يجمعها بالنجم محمد رمضان.

الصُورة المتداولة لم تقتصر على وجود سمية الخشاب ومحمد رمضان فقط بل ظهر إلى جانبهما النجم أحمد سعد والذي أحيا حفل الزفاف ضمن أحداث المسلسل. الجمهور بدوره تداول الصُورة بتعليقات ساخرة إلى أن الامر وصل إلى مكان لا أخلاقي وغير متوقع.

أحد رواد السوشال ميديا شارك الصُورة وارفقها بتعليق "المكنة الي نفسك تركبها أنا مخلص بنزينها"...وكانت الصدمة أنا أحمد سعد أعاد مشاركة الصُورة عبر حسابه في انستقرام ومن ثم حذفها بعد الهجوم الشديد عليه، إلا أن ذلك لم يمنع أن تنتشر الصُورة ووصل خبرها إلى سمية الخشاب التي أرفقت صُورة عبر تطبيق تويتر جاء فيها "قرون ذهبية".

طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

يذكر أن المحكمة المصرية كانت قد أجبرت طليق الممثلة بدفع 500 ألف جنيه مصري أي ما يعادل الـ 31,806 ألف دولار أمريكي تحت إطار دعوى مؤخر الصداق التي رفعتها مؤخراً، كما ألزمت المحكمة أحمد سعد بدفع مصاريف القضية كاملةً. جاء القرار بعد إثبات الخشاب أنها لم تتقاضى مؤخرها من بعد الطلاق وبعد الإستماع للشهود أطلقت المحكمة المصرية قرارها الأولي بحق سعد.

هذه الصفعة الثانية التي وجهتها الخشاب لـ أحمد إذ أنه صدر قرار من المحكمة قبل فترة والذي جاء فيه بأن على أحمد أن يدفع 270 ألف جنيه مصري كنفقة متعة وطلاق لزوجته سمية، وبالتحديد قضت محكمة الأسرة بحصول خشاب على مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة قدرها 3 أشهر، ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهراً وبذلك يكون الإجمالى 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

وجاء قرار المحكمة بعد أن أثبتت سمية أنها تعرضت للأذى النفسي والجسدي على يد طليقها، كما أنها قدمت للمحكمة أوراق تثبت عدم حصولها على مستحقاتها المالية بعد أن رفض الطرفين التصالح وحل الموضوع ودياً. ووقتها شاركت سمية فيديو راقص على أنغام أغنية الفنانة العالمية "تايلور سويفت" فرحاً بعد أن تمكنت من كسب دعوى الخلع التي رفعتها ضد زوجها السابق الفنان أحمد سعد.

زواج سمية الخشاب

يذكر أن زواج سمية الخشاب وأحمد استمر لمدة عامين تقريباً قبل أن ينتهي بالطلاق والفضائح والسبب من جهة سمية أنها تعرضت للضرب وفقدت "الطحال" وفقاً للتقرير الطبي، بينما نفى أحمد وقتها الموضوع وأكد أن سمية كانت قد استغلته وسرقت منه نقود.

أما عن زواجهما فقد تم في منتصف الليل بعد أن شاركت سمية فيديو لايف من الحفل الذي أُقيم، ورافق حفل الزفاف هجوم شديد من طرف ريم البارودي والتي كانت الطليقة السابقة لـ أحمد، وصرحت بأن صديقتها سمية قد خذلتها وأنها هي من قدمت لها الفنان أحمد على طبق من ذهب وأضافت أنهما كانا متزوجان سراً. الثنائي وقتها نفى كل هذه التصريحات وأضافت سمية أنها لم تتزوج سعد إلا بعد أن رأت قسيمة طلاقه من ريم البارودي لتتأكد أنها انتهت من حياته.

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