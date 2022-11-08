أحمد سلامة يظهر بوجه متورم.. وهذه العملية السبب!

صدم الفنان المصري أحمد سلامة متابعيه وأثار قلقهم بعد نشره صورة له بوجه متورم بشكل كبير وواضح، دون ذكر أسباب التي نجمت عن هذه الحالة.

أحمد سلامة بوجه متورم

توجَّه سلامة عبر حسابه على موقع "فيسبوك" ونشر صورة لوجهه الذي ظهر فيها الجزء الأيسر من وجهه متورمًا بالكامل، وأرفقها بتعليق مقتضب: "الحمد الله قدر الله وما شاء فعل".

وفيما بعد، كشف سلامة أن ظهوره بهذا الشكل المقلق جاء بعد خضوعه لعملية جراحية في الأسنان؛ إثر إصابته بخراج استدعى تدخلًا جراحيًا.

وقال في إحدى التصريحات المحلية: "أنا كان عندي خُراج ما بين الشفة واللثة وفتحته وعملت عملية النهارده، والحمد لله بقيت كويس".

آخر أعمال أحمد سلامة

على الصعيد الفني، يعمل الفنان على تصوير مسلسل "البارون" خلال الوقت الحالي، كما أنه يدرس مجموعة من الأعمال المعروضة عليه من أجل اختيار الأفضل للمشاركة فيها خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر أعمال سلامة مسلسل "مزاد الشر"، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2022.

