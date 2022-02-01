أحمد صلاح السعدني يصاب بفيروس كورونا و يكشف عن سبب غريب!

نشر الفنان أحمد السعدني عبر صفحته على موقع (فيسبوك) عبر منشور علن فيه عن اصابته بفيروس كورونا.

وعلق أحمد السعدني قائلا:( بعد صمود سنتين ونبر كتير على شاكلة أنت الوحيد اللي مجالوش كورونا.. جالي كورونا).

وتمنى الكثير من محبى أحمد صلاح السعدنى الشفاء، و منهم الفنانة غادة عادل والتي علقت على منشورأحمد السعدني، قائلة: (ألف سلامة عليك ياسعدني.. بسيطة إن شاء الله).

ومن المقرر ان يشارك الفنان أحمد السعدني خلال الماراثون الرمضاني بمسلسل (بطلوع الروح) مع الفنانة منة شلبي والفنانة الهام شاهين والعمل من اخراج كاملة ابو ذكرى ومن تأليف محمد هشام عبية.