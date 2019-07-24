أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده الـ48 (صورة)

احتفل الفنان أحمد عز بعيد ميلاده، والذي يصادف ذكرى 23 يوليو/تموز بطريقة مختلفة.

وظهر عز برفقة عدد من أصدقائه والذين فاجأوه بقالب من التورتة عليه صورته من فيلمه الأخير الممر وهو يرتدي ملابس الجيش المصري.

يذكر أن فيلم (الممر) بطولة كل من أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، وهند صبري، وشريف منير، وغيرهم.

وتدور أحداثه الفيلم في عام 1968، في فترة حرب الاستنزاف التي أعقبت هزيمة 67، ومهّدت لانتصارات أكتوبر 73، وهو من إخراج شريف عرفة.