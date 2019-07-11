أحمد فلوكس يخرج عن صمته بشأن طلاقه من هنا شيحة

بعد أسبوع كامل من الرسائل الغامضة المتبادلة بين النجمين احمد فلوكس وزوجته هنا شيحة والتي أوحت بحدوث الانفصال بينهما، قلل فلوكس من حدة أجواء التوتر بنشر صورة تجمعه وزوجته ووجه لها الشكر ضمن بعض المقربين من الأهل والأصدقاء الذين ساعدوه ليقدم دوره في فيلم (الممر) بالطريقة التي حازت على إعجاب الجمهور.

فلوكس لجأ كالعادة لطريقة غير مباشرة لنفي أنباء الطلاق، حيث وجه رسالة شُكر إلى الأهل والأصدقاء المقربين منه، وكان على رأسهم زوجته النجمة هنا شيحة، وقال تعليقا على ألبوم تم نشره عبر حسابه بموقع (إنستجرام) وضم النجمة بشرى وابنه والمطرب حميد الشاعري: (القلوب الطاهرة اللي بشكر ربنا عليهم اللي في حياتي ... الاصدقاء والحبايب والاقارب .... دول اللي سبب نجاحي ودول اللي بهديهم نجاح دوري في فيلم الممر. لانهم كانوا من اكثر الداعمين لي .. وفي اشخاص تانين بس للأسف مش لاقي صور ليهم عندي مقربين ليا قوي بشكرهم من كل قلبي ...)، حسب موقع مجلة سيدتي.

وتفاعل العديد من المتابعين مع صور الفنان، حيث علق أحده: (ربنا يحفظك.. الحمد لله إنك وهنا شيحة لسه مع بعض وسعداء)، بينما تساءل البعض الآخر عن سر ظهوره المتكرر في الفترة الأخيرة بدون خاتم الزواج وهو ما فعلته هنا شيحة بنفس التوقيت.

الرد غير المباشر على شائعة الطلاق، طمأن الجمهور قليلا، ولكنه لم ينهي الشائعات حول وجود خلافات قوية بين الزوجين، خاصة وأن رسائل هنا شيحة المتتالية، تشير صراحة إلى تعرضها لصدمة عاطفية من رجل مهزوم نفسيا ولا يعرف أنه بحاجة إلى علاج، وأكدت أنها ستتجاوز أزمتها مع الوقت ولكنها تخشى الا يتعافى الطرف الثاني من محنته لأنه لا يعترف بها.