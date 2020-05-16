أحمد فلوكس يعتدي على موظف أمن و يقاضي من سرب الفيديو (صور)

أكد الفنان أحمد فلوكس حقيقة المقطع المصور المتداول له عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والذي يظهر خلاله وهو يعتدي على موظف من طاقم الأمن .

وقال فلوكس فى تصريحات صحفية أن الواقعة مجتزأة وأن الأمن قام بالاعتداء عليه، مشيرا إلى أنه سوف يقاضي من سرب هذا المقطع من كاميرات المراقبة السرية.

هذا و تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو مسجل للفنان من كاميرات مراقبة إحدى بوابات كومبود شهير أثناء محاولته للدخول رغم أنه ليس من سكانه أو يحمل أي دعوة من السكان.