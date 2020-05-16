أحمد فلوكس يعتدي على موظف أمن و يقاضي من سرب الفيديو (صور)

هذا و تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو مسجل للفنان من كاميرات مراقبة إحدى بوابات كومبود شهير أثناء محاولته للدخول رغم أنه ليس من سكانه أو يحمل أي دعوة من السكان.
وظهر أحمد فلوكس في الفيديو وهو يتشاجر مع فرد أمن الحراسة الذي رفض دخوله وأصر على ذلك، بينما ظهر الفنان الشهير في حالة عصبية ملحوظة، حسب موقع صدى البلد.
وشن رواد موقع (فيسبوك) هجوما على أحمد فلوكس بسبب تعديه على فرد الأمن مشيرين إلى أنه تصرف غير لائق وعنيف.
وكان أحمد فلوكس قد أثار الجدل بعد ظهوره في برنامج (الجريئة وشيخ الحارة )بسبب تصريحاته حول طليقته الفنانة هنا شيحة وهجومه على محمد رمضان.
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