أحمد فهمي

حل الفنان المصري أحمد فهمي ضيفًا على برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ودار بينهما حوار طويل خلال الحلقة تخلله العديد من الأسئلة والأجوبة التي حملت في طياتها اعترافات للمرة الأولى، وتضمنت أيضًا فقرات ترفيهية من رقص وغناء وأجواء لطيفة.

وكانت الإعلامية وفاء الكيلاني قد طرحت خلال الحلقة أهم ما كان يدور في الفترة الأخيرة حول أحمد فهمي وهي قصة ارتباطه بالفنانة الشابة هنا الزاهد، حيث وجهت له سؤالًا حول كيفية بداية قصة حبهما وكيف تطورت الأحداث لتصل إلى الارتباط بشكل رسمي.

وكانت إجابة فهمي أن الموضوع كان صدفة بحته، وبدأت القصة عندما التقيا في إحدى الجلسات مع الأصدقاء، واستطاع أن يجذب في وقتها انتباه هنا الزاهد بعدما ألقى نكته دفعتها للضحك، وكانت هي الوحيدة التي ضحكت بشدة من بين الحاضرين، ليعودا ويلتقيا في مناسبات أخرى، وفي نهاية المطاف يعترف لها بحبه وبأنه يريد أن يكمل حياته برفقتها.

وكان فهمي قد استعرض مهاراته في الرقص خلال الحلقة، وذلك عندما جاءت الفقرة المخصصة للقيام بإحدى النشاطات الترفيهية من رقص، غناء، إلقاء نكتة، شعر..إلخ، واعترف بعد تقديمه لفقرة الرقص أنه لا يحب أن يقوم بذلك عادة إلا في حال كان هناك تصوير لمشهد معين يتطلب ذلك.

الجدير بالذكر أن أحمد فهمي كان قد أثار الجدل مؤخرًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ردوده السيئة وتعامله الغير الأخلاقي مع المعجبين على السوشيال ميديا، وخاصة من يكتبون أي تعليق سلبي في حق خطيبته هنا الزاهد.