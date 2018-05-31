أحمد فهمي و منة حسين فهمي ينفصلان

بعد علاقة زواج دامت 3 سنوات انفصل الممثل أحمد فهمى عن زوجته منة حسين فهمي ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين.

الانفصال حدث منذ حوالي شهرين لكن لم يعلن الاثنان عنه بشكل رسمي، حسب موقع في الفن.

وكان أحمد فهمي ومنة حسين قد تزوجا في يوليو/تموز 2015.

ومن ناحية أخرى، ينتظر أحمد فهمي عرض فيلمه (الكويسين) الذي يجمعه بشيرين رضا، وحسين فهمي، وأحمد فتحي وبيومي فؤاد وعمرو وهبة وأسماء أبو اليزيد وعدد كبير من الفنانين.

الفيلم كتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندي ومن المتوقع عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.