أحمد فهمي و هنا الزاهد يحتفلان بزفافهما في حفل أسطوري (صور)

في حفل أسطوري، احتفل الفنان أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد في أحد فنادق القاهرة الكبرى، في حضور أفراد عائلتي العروسين والأصدقاء المقربين وسط توافد المدعوين من نجوم الفن ورجال الإعلام والصحافة.

وبدأ الفنان محمد حماقي الفقرة الأولى من حفل الزفاف، وقدم أشهر أغانيه ومن بعده قدم المطرب الشعبي محمود الليثي مجموعة من أغانيه الراقصة والمحببة للجميع.

ورغم التشدد الامني المفروض لعدم تسريب أجواء الزفاف، إلا ان مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بصور العروس التي ارتدت فستاناً ناعماً بتصميم أنيق وبدت كالباربي، بينما اختار فهمي بدلة باللون الابيض.