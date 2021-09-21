أحمد فهمي يحذر من استغلال اسمه في قضايا لا أخلاقية

حذر الفنان أحمد فهمي جمهوره من شخص ينتحل شخصيته تواصل مع المطربة السورية رشا رزق وبعض الفتيات للنصب عليهن.

ونشر أحمد فهمي فيديو له عبر حسابه على (إنستغرام) حذر فيه أصدقائه وجمهوره من عملية نصب يقوم بها شخص يتحل شخصيته ويتواصل بإسمه وقال من خلال الفيديو : ( وصلنى من الفنانة رشا رزق إن فى شخص منتحل شخصيتي عن طريق واتساب...عايز أوجه رسالة للجمهور أنا لا أتواصل مع أى شخص من الفانز إلا من خلال حساباتى الموثقة على السوشيال ميديا فقط ). وتابع : (رجاء تحرى الدقة من مكالمات أى شخص يدعى أنه شخصية عامة).

وكانت المطربة رشا رزق قد نشرت رقم هاتف لشخص كاد ينصب عليها مدعيا أنه الفنان أحمد فهمي ويقوم بإخراج فيلم جديد ويحتاج مساعدتها من أجل ترشيح بعض البنات للمشاركة في العمل، وبعد تحمسها للموضوع اكتشفت أنه نصاب و يسعى لتوريط الفتيات في أعمال لا أخلاقية.